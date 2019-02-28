Тоттенхэм впервые с 2013 года ни разу не пробил в створ ворот соперника

В матче 28 тура АПЛ против Челси Тоттенхэм впервые за 6 лет ни разу не попал в створ ворот своего оппонента.

Лондонский Челси уверенно победил Тоттенхэм в лондонском дерби в рамках 28 тура АПЛ (2:0) за неделю до первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Динамо.

Триппьер отличился курьезным автоголом в дерби с Челси

"Шпоры" не просто проиграли матч, отличившись при этом смешным автоголом, но также установили еще одно антидостижение. Впервые с 2013 года северные лондонцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Подопечные Маурисио Почеттино после 28 туров находятся на 3 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 60 очков. В следующем туре команду ждет дерби с Арсеналом.