Тоттенхем вперше з 2013 року жодного разу не пробив у ствір воріт суперника

У матчі 28 туру АПЛ проти Челсі Тоттенхем вперше за 6 років жодного разу не влучив у ствір воріт свого опонента.

Лондонський Челсі впевнено переміг Тоттенхем у лондонському дербі в рамках 28 туру АПЛ (2:0) за тиждень до першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Тріпп'єр відзначився курйозним автоголом у дербі з Челсі

"Шпори" не просто програли матч, відзначившись при цьому кумедним автоголом, але також встановили ще одне антидосягнення. Вперше з 2013 року північні лондонці не завдали жодного удару в ствір воріт суперника.

Підопічні Маурісіо Почеттіно після 28 турів перебувають на 3 позиції в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 60 очок. У наступному турі команду чекає дербі з Арсеналом.