toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем вперше з 2013 року жодного разу не пробив у ствір воріт суперника

00:45 80 Читать на русском
Тоттенхем вперше з 2013 року жодного разу не пробив у ствір воріт суперника
Челсі –​​​​​​​ Тоттенхем –​​​​​​​ 2:0 / ФК Челсі

У матчі 28 туру АПЛ проти Челсі Тоттенхем вперше за 6 років жодного разу не влучив у ствір воріт свого опонента.

Лондонський Челсі впевнено переміг Тоттенхем у лондонському дербі в рамках 28 туру АПЛ (2:0) за тиждень до першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Тріпп'єр відзначився курйозним автоголом у дербі з Челсі

"Шпори" не просто програли матч, відзначившись при цьому кумедним автоголом, але також встановили ще одне антидосягнення. Вперше з 2013 року північні лондонці не завдали жодного удару в ствір воріт суперника.

Підопічні Маурісіо Почеттіно після 28 турів перебувають на 3 позиції в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 60 очок. У наступному турі команду чекає дербі з Арсеналом.

Англія28 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Тоттенхем: Середа 27 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Тоттенхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Челсі - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Пятов провів 300-й матч в УПЛ
    Україна — 27 лют157 Пятов провів 300-й матч в УПЛ
20
год
:
6
хв
Валенсія
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук