Челси уверенно победил Тоттенхэм и выходит из кризиса за неделю до матча с Динамо

Челси убедительно одолел Тоттенхэм в лондонском дерби. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 28-й тур

Челси – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Педро, 58, Триппьер, 85 (автогол)

На правах хозяев активнее поединок начали игроки Челси. "Синие" со старта взяли мяч под свой контроль и начали создавать опасные моменты у ворот Уго Льориса. Помочь в этом подопечным Сарри сразу могли стандарты. Однако, сначала оборона "шпор" справилась с навесом Маркоса Алонсо, а затем испанец ударом со штрафного попал в стенку. А на 6-й минуте только чудо спасло Тоттенхэм: после суеты в оборонительных порядках гостей мяч подхватил Игуаин и, казалось, бил наверняка, но команду Почеттино спасла штанга!

Еще в течение 10-ти минут Челси вообще не выпускал "шпор" со своей половины коля, а Кейн вынужден был одиноко стоять в центральном круге. Постепенно Тоттенхэму удалось выровнять положение, но опаснее все же были атаки Челси. Так, на 19-й минуте едва не "привез" Льорис, но Игуаин, очевидно, не ожидал такого подарка и забить после ошибки голкипера не сумел.

Ответить от Тоттенхэма взялся Сон. Кореец сначала убежал в контратаку, но замешкался с последней передачей. А потом мощно пробил издали, но его удар на себя принял Давид Луис. На 33-й минуте "шпоры" имели реальный момент для взятия ворот, когда после нескольких рикошетов мяч оказался у Эриксена. Датчанин бил с убойной позиции, но с его выстрелом справился Кабальеро (ветеран заменил опального Кепу в старте). Под занавес же тайма фортуна вернула долг Челси – Уинкс решился на дальний удар, которого явно не ожидал вратарь, но "синих" спасла перекладина!

Старт второй половины игры напомнил начало встречи. Хозяева вновь активно вошли в игру и начали "бомбить" оборонительные редуты Тоттенхэма. Первый звоночек прозвучал на 53-й минуте: Игуаин выскочил один на один с Льорисом и переиграл чемпиона мира, однако лайнсмен поднял флажок – офсайд. Но уже через 5 минут "синие" сделали все по правилам. Аспиликуэта с Педро обыгрались на правом фланге, последний вошел в штрафную и с острого угла пробил Льорису в "зону Куртуа" – 1:0!

Тоттенхэм, пропустив в свои ворота, пошел вперед и мог сравнять счет на 63-й минуте. Но Кристиан Эриксен в штрафной соперников начал делать лишние движения и неутомимый Педро отобрал у него мяч, едва не убежав в контратаку. Гости пытались увеличить давление на ворота Челси, но большинство их атак завершались банальными навесами без адресата.

В определенный момент Почеттино решил, что проблема в исполнителях и бросил в бой Льоренте и Моуру. Однако, откровенно говоря, проявить себя они так и не смогли. Зато во всей красе себя "показал" Киран Триппьер. В простом эпизоде ​​на 85-й минуте он вместо того, чтобы оставить мяч для Льориса, решил отдать передачу назад. Из-за этого получился красивый удар мимо кипера – автогол и 2:0!

После этого эпизода финальные минуты противостояния превратились в формальность. Челси спокойно довел матч до победы и ставит под сомнение утверждение о кризисе в своих рядах. Не слишком приятная новость для киевского Динамо, с которым "синие" уже через неделю встретятся в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Против такого Челси украинскому гранду будет очень трудно...