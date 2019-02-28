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Триппьер отличился курьезным автоголом в дерби с Челси

00:20 43 Читати українською
Триппьер отличился курьезным автоголом в дерби с Челси
Киран Триппьер / УЕФА

Защитник Тоттенхэма Киран Триппьер не нашел взаимопонимания с голкипером и стал автором эпического автогола, который лишил "шпор" шансов хотя бы на ничью в дерби с Челси.

В матче 28 тура АПЛ Челси – Тоттенхэм (2:0) произошел курьезный эпизод, который и решил судьбу противостояния.

Челси уверенно победил Тоттенхэм и выходит из кризиса за неделю до матча с Динамо

Защитник "шпор" Киран Триппьер хотел прервать атаку соперников и сбросить мяч на своего голкипера Уго Льориса, но вместо этого технически пробросил его мимо вратаря и отправил в сетку.

Челси благодаря этой победе набрал 53 очка и продолжает вести борьбу за топ-4. Кроме этого подопечные Маурицио Сарри имеют матч в запасе против Брайтона.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия28 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Тоттенхэм: Среда 27 февраля 2019

Челси
Матч окончен
2 : 0
Тоттенхэм
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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм футбольные курьёзы Видеоновости Киран Триппьер Киран Триппьер Челси Челси
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