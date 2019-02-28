Триппьер отличился курьезным автоголом в дерби с Челси

Англия — 27 фев 496
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"Усі мають вчитись в Алекса, дякую йому": Зінченко став ідеалом Гвардіоли і може зберегти Ман Сіті 50 мільйонів – MEN
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Реал – Барселона: Месси против проклятия супермена, в которое сложно поверитьИспания — 27 фев 659
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"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман СітіИнтервью — 27 фев 485
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Пятов провел 300-й матч в УПЛУкраина — 27 фев 42
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Хатайспор Коркишко совершил феерический камбэк в игре с Галатасараем, но все же вылетел из Кубка ТурцииТурция — 27 фев 122