Алли близок к продлению контракта с Тоттенхэмом

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли должен вскоре подписать новый контракт с лондонским клубом.

Тоттенхэм и Деле Алли очень скоро продолжат сотрудничество, сообщает Sky Sports. Новый контракт будет действовать до 2022 года.

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Сам англичанин ранее выразил желание остаться в клубе, куда он перешел в 2015 году из Милтон Кинс Донс, который выступает в Лиге 1 (3 дивизион).

Хавбек сегодня, 26 октября, вернулся к тренировкам в общей группе после травмы подколенного сухожилия и может сыграть в матче 10 тура АПЛ против Манчестер Сити, который состоится 29 октября.

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