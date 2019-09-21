Тоттэнхэм уступил Лестеру на последних минутах: 6-й тур АПЛ, матчи субботы

В первом матче дня Тоттенхэм неожиданно проиграл Лестеру на выезде.

АПЛ, 6-й тур

Лестер – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Перейра, 69, Меддисон, 85 – Кейн, 29

Бернли – Норвич – начало матча в 17:00

Эвертон – Шеффилд Юнайтед – начало матча в 17:00

Манчестер Сити – Уотфорд – начало матча в 17:00

Ньюкасл – Брайтон – начало матча в 19:30

Субботний уикенд в АПЛ начался поединком Лестера и Тоттенхэма. До начала матча команды имели одинаковое количество очков после 5-ти туров (8), однако, если для хозяев такой результат и шестое место воспринимались как неплохой старт, то, казалось, лондонцы в предыдущих матчах больше потеряли. Команды активно начали матч и на 17-й минуте хозяева открыли счет. Игроки Лестера воспользовались ошибкой Гаццаниги после углового и затолкали мяч в ворота, однако видеоасистент арбитра усмотрел в моменте положение вне игры. Зато на 29-й без нарушений забил Тоттенхэм. Еще как! Сон получил классный пас вперед, сбросил на Кейна, а тот, падая, непостижимым образом вколотил круглого мимо голкипера – 0:1.

Кейн в свободном падении забил странный гол

Во втором тайме команды продолжили обмениваться опасными моментами, играя на встречных курсах. На 65-й очередная атака гостей завершилась голом Орье, который арбитр справедливо не засчитал после помощи видеоасистента – офсайд. Уже через 5 минут Лестер сравнял счет! Перейра вовремя ворвался в штрафную, в касание переправив мяч в ворота после прострела с фланга. А на 85-й хозяева и вовсе вышли вперед! Мэддисон решился на удар с дальней дистанции и не ошибся! 2:1. В итоге Тоттенхэм теряет очки и может винить только себя, а Лестер временно поднимается на второе место АПЛ с 11 пунктами.

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