Кейн в свободном падении забил странный гол

Нападающий Тоттенхэма Хари Кейн напомнил всем, что форвард всегда должен играть до последнего и забил гол из, казалось бы, невозможного положения.

В матче шестого тура английской Премьер-лиги Лестер Сити – Тоттенхэм гости вышли вперед в середине первого тайма. На 29-й минуте форвард лондонцев Харри Кейн открыл счет: нападающий гостей ворвался в штрафную и после контакта с одним из защитников соперника начал падать, однако сумел в падении пробить по воротам, отправив мяч в цель.

Кейн прокомментировал потерю очков Тоттенхэмом в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса

За несколько минут до этого Лестер поразил ворота Тоттенхэма, но гол, забитый хозяевами на 15-й минуте, был отменен после просмотра видеоповтора – сразу два игрока Лестера находились в офсайде.

Харрі Кейн – чому ураганний хлопець, який посоромив Мессі та елітну компанію, заслужив на невичерпну симпатію