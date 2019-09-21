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Кейн в свободном падении забил странный гол

15:39 155 Читати українською
Кейн в свободном падении забил странный гол
Лестер – Тоттенхэм – 0:1

Нападающий Тоттенхэма Хари Кейн напомнил всем, что форвард всегда должен играть до последнего и забил гол из, казалось бы, невозможного положения.

70’ Рикарду Перейра
86’ Джеймс Мэддисон
 
Харри Кейн 29’
29’ Харри Кейн
70’ Рикарду Перейра
86’ Джеймс Мэддисон

В матче шестого тура английской Премьер-лиги Лестер Сити – Тоттенхэм гости вышли вперед в середине первого тайма. На 29-й минуте форвард лондонцев Харри Кейн открыл счет: нападающий гостей ворвался в штрафную и после контакта с одним из защитников соперника начал падать, однако сумел в падении пробить по воротам, отправив мяч в цель.

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За несколько минут до этого Лестер поразил ворота Тоттенхэма, но гол, забитый хозяевами на 15-й минуте, был отменен после просмотра видеоповтора – сразу два игрока Лестера находились в офсайде.

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