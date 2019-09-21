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Тоттенхем поступився Лестеру на останніх хвилинах: 6-й тур АПЛ, матчі суботи

16:28 236 Читать на русском
Тоттенхем поступився Лестеру на останніх хвилинах: 6-й тур АПЛ, матчі суботи
Лестер – Тоттенхем – 2:1 / фото твіттер ФК Тоттенхем

У першому матчі дня Тоттенхем несподівано програв Лестеру на виїзді.

70’ Рікарду Перейра
86’ Джеймс Меддісон
 
Харрі Кейн 29’
29’ Харрі Кейн
70’ Рікарду Перейра
86’ Джеймс Меддісон

АПЛ, 6-й тур

Лестер – Тоттенхем – 2:1

Голи: Перейра, 69, Меддісон, 85 – Кейн, 29

Бернлі – Норвіч – початок матчу о 17:00

Евертон – Шеффілд Юнайтед – початок матчу о 17:00

Манчестер Сіті – Уотфорд – початок матчу о 17:00

Ньюкасл – Брайтон – початок матчу о 19:30

Суботній вікенд у АПЛ розпочався поєдинком Лестера та Тоттенхема. До початку матчу команди мали однакову кількість очок після 5-ти турів (8), однак, якщо для господарів такий результат та 6-е місце сприймались як непоганий старт, то, здавалось, лондонці у попередніх матчах більше втратили, аніж здобули. Команди активно розпочали матч й на 17-й хвилині господарі відкрили рахунок. Гравці Лестера скористались помилкою Ґаццаніґи після кутового та заштовхали м'яч у ворота, однак відеоасистент арбітра угледів у моменті положення поза грою. Натомість на 29-й без порушень правил забив Тоттенхем. Ще й як! Сон отримав класний пас наперед, скинув на Кейна, а той, зашпортавшись об газон, у падінні, незбагненним чином вгатив круглого повз голкіпера – 0:1.

Кейн у вільному падінні забив чудернацький гол

У другому таймі команди продовжили обмінюватись небезпечними моментами, граючи на зустрічних курсах. На 65-й чергова атака гостей завершилась голом Ор'є, який арбітр справедливо не зарахував після допомоги відеоасистента – офсайд. Вже за 5 хвилин Лестер зрівняв рахунок! Перейра вчасно ввірвався у штрафний майданчик, в дотик переправивши м'яч у ворота після прострілу з флангу. А на 85-й господарі й зовсім вийшли вперед! Меддісон наважився на удар з далекої відстані та не схибив! 2:1. У підсумку Тоттенхем вкотре втрачає очки й може звинувачувати тільки себе, а Лестер тимчасово підіймається на друге місце АПЛ з 11 пунктами.

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