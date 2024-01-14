Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не определили сильнейшего (2:2) в 21 туре АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обе команды в этом сезоне страдают из-за травм, однако Тоттенхэм приятно удивляет красивым футболом, а Манчестер Юнайтед не может похвастаться ни качеством игры, ни результатами. Впрочем, "дьяволы" на глазах говоривших на трибунах Джима Рэтклиффа и Алекса Фергюсона сумел собраться и показать хороший футбол.

У "шпор" после травм и дисквалификаций наконец-то восстановилась оптимальная линия обороны. Это позволило спокойно строить атаки из глубины, разыгрывая мяч под давлением. Тоттенхэм задал высокий темп, а Манчестер Юнайтед поддержал его прессингом и вертикальными контрвыпадами.

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Рашфорд и Хейлунд нашли общий язык

Старт встречи остался за хозяевами. Они открыли счет – Бруну классным пасом подключил Рашфорда, а когда тот после стеночки с Хейлундом потерял мяч, то Расмус неотразимым ударом бахнул в "девятку". МЮ забил уже на третьей минуте.

Взаимодействие между Рашфордом и Хейлундом налаживается. Поспешные решения в чужой штрафной пока заметны, но форварды начинают понимать друг друга. В конце первого тайма они еще раз обыгрались перед воротами, и Маркус положил мяч точно в дальний угол. Потом последовал еще один общий момент.

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Угловой Тоттенхэм = опасность

Тоттенхэм не сник, а продолжил размашисто атаковать: проникающие передачи через полуфланги, резкие переводы с одной бровки на другую. Тормозил это все Вернер, вышедший в старте через несколько дней после трансфера. Немец не понимал замыслов партнеров и запомнился ужасными ударами. Его 4 раза обыграли, а из шести дуэлей Тимо не выиграл ни одной.

А по-настоящему острые шансы у гостей возникали после стандартов. Тоттенхэм выигрывал весь воздух во время подач с угловых. Далот остановил мяч на линии ворот, когда бил Бентанкур. Ришарлисон сыграл на опережение и сравнял счет с передачи Порро. Ромеро выиграл позицию и пробил в перекладину.

Команды согласились на ничью

Второй тайм тоже начался с быстрого гола, но уже Тоттенхэма. Вернер реабилитировался за серию плохих решений и обнаружил коридор для паса на Бентанкура. Уругваец ворвался и пробил без шансов для Онана.

"Шпоры" забрали себе инициативу, а Манчестер Юнайтед изредка доходил до штрафной и пытался использовать странные решения Удоджи (защитник дважды едва не срезал мяч в свои ворота). Дважды опасно завершал Мактоминай – неточно.

В конце встречи интенсивность упала. Показалось, что обе команды смирились с ничьей. Такой результат больше нравится Тоттенхэму, который имеет 40 очков и идет пятым в таблице. МЮ на 7 месте с 32 баллами.