Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча
22:32 - Читати українською
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего в поединке 21-го тура АПЛ. Видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм на "Футбол 24".
завершено
40’ Маркус Рашфорд
Ришарлисон 19’
19’ Ришарлисон
40’ Маркус Рашфорд
Манчестер Юнайтед повел в счете уже на 3-й минуте – Хёйлунд подобрал мяч в штрафной и мощно пробил под перекладину. Тоттенхэм отыгрался на 19-й минуте – Порро нашел голову Ришарлисона подачей с углового.
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Еще до перерыва МЮ снова вышел вперед – теперь Хёйлунд ассистировал Рашфорду. Но "шпоры" на старте второй половины сравняли счет – Вернер отдал на вбегающего Бентанкура в штрафную, а уругваец с близкого расстояния расстрелял Онана.
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