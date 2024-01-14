Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не смогли выявить сильнейшего в поединке 21-го тура АПЛ. Видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед повел в счете уже на 3-й минуте – Хёйлунд подобрал мяч в штрафной и мощно пробил под перекладину. Тоттенхэм отыгрался на 19-й минуте – Порро нашел голову Ришарлисона подачей с углового.

МЮ расписал эффектную ничью с Тоттенхэмом – форварды "дьяволов" почувствовали друг друга, тяжелый дебют Вернера

Еще до перерыва МЮ снова вышел вперед – теперь Хёйлунд ассистировал Рашфорду. Но "шпоры" на старте второй половины сравняли счет – Вернер отдал на вбегающего Бентанкура в штрафную, а уругваец с близкого расстояния расстрелял Онана.