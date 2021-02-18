"Шпоры" рассчитывают получить за своего бомбардира не менее 150 млн фунтов (173 млн евро), сообщает Daily Mail.

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Главными претендентами на Кейна считаются два Манчестера, однако даже они не готовы платить такую сумму в кризисные времена. Действующий контракт нападающего с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024-го, поэтому лондонцы будут уверенно чувствовать себя в переговорах. Если бы кто-то решился отдать за Кейна 173 млн евро, то это сделало бы его самым дорогим британцем в истории и третьим самым дорогим игроком мира – больше платил ПСЖ за Неймара (222 млн) и Мбаппе (180 млн).

Добавим, что звезда Тоттенхэма провел в текущем сезоне 32 матча, отличился 21 голом и 14 ассистами.

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