Тоттенхэм установил астрономический ценник на Кейна – больше платили только за Неймара и Мбаппе
Тоттенхэм пытается отпугнуть всех претендентов на форварда Харри Кейна.
"Шпоры" рассчитывают получить за своего бомбардира не менее 150 млн фунтов (173 млн евро), сообщает Daily Mail.
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Главными претендентами на Кейна считаются два Манчестера, однако даже они не готовы платить такую сумму в кризисные времена. Действующий контракт нападающего с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2024-го, поэтому лондонцы будут уверенно чувствовать себя в переговорах. Если бы кто-то решился отдать за Кейна 173 млн евро, то это сделало бы его самым дорогим британцем в истории и третьим самым дорогим игроком мира – больше платил ПСЖ за Неймара (222 млн) и Мбаппе (180 млн).
Добавим, что звезда Тоттенхэма провел в текущем сезоне 32 матча, отличился 21 голом и 14 ассистами.
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