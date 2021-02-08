"Кейн – особенный игрок для истории этого клуба. Он побьет все возможные рекорды. Он один из лучших нападающих в мире. Команда очень от него зависит, мы не можем этого скрыть.

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Речь идет о голах, которые он может забивать, голевых передачах, которые он может сделать, его маневренности, индивидуальности, которой могут владеть такие игроки, и он всегда сильно влияет на игру Тоттенхэма", – цитирует Моуринью ВВС.

К слову, нападающий сборной Англии забил в матче 23-го тура АПЛ против Вест Бромвича (2:0). Этот гол стал для Кейна 208-м в футболке "шпор", что позволило ему подняться на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Опережает 27-летнего англичанина только Джимми Гривз, в активе которого 266 голов за Тоттенхэм.

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