Тоттенхем встановив астрономічний цінник на Кейна – більше платили лише за Неймара і Мбаппе
Тоттенхем намагається відлякати усіх претендентів на форварда Харрі Кейна.
"Шпори" розраховують отримати за свого бомбардира щонайменше 150 млн фунтів (173 млн євро), повідомляє Daily Mail.
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Головними претендентами на Кейна вважаються два Манчестери, однак навіть вони не готові платити таку суму в кризові часи. Чинний контракт нападника з Тоттенхемом розрахований до літа 2024-го, тому лондонці будуть впевнено почуватися у переговорах. Якби хтось наважився віддати за Кейна 173 млн євро, то це зробило б його найдорожчим британцем в історії і третім найдорожчим гравцем світу – більше платив ПСЖ за Неймара (222 млн) і Мбаппе (180 млн).
Додамо, що зірка Тоттенхема провів у поточному сезоні 32 матчі, відзначився 21 голом та 14 асистами.
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