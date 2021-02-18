"Шпори" розраховують отримати за свого бомбардира щонайменше 150 млн фунтів (173 млн євро), повідомляє Daily Mail.

Кейн вийшов на друге місце у рейтингу бомбардирів за всю історію Тоттенхема – Моурінью хоче більшого

Головними претендентами на Кейна вважаються два Манчестери, однак навіть вони не готові платити таку суму в кризові часи. Чинний контракт нападника з Тоттенхемом розрахований до літа 2024-го, тому лондонці будуть впевнено почуватися у переговорах. Якби хтось наважився віддати за Кейна 173 млн євро, то це зробило б його найдорожчим британцем в історії і третім найдорожчим гравцем світу – більше платив ПСЖ за Неймара (222 млн) і Мбаппе (180 млн).

Додамо, що зірка Тоттенхема провів у поточному сезоні 32 матчі, відзначився 21 голом та 14 асистами.

Яремчук провів найкращий матч у кар'єрі – історичний титул близько, ЗМІ назвали героєм, а фанати порівнюють з Кейном