Гент разобрался с Мускроном в 26-м туре Лиги Жупиле (4:0). Роман Яремчук отличился во втором поединке подряд и стал главным героем матча – нападающий "буйволов" забил 3 мяча и отдал роскошный голевой пас, который стал украшением встречи. Гент уверенно разгромил борца за выживание, прервав безвыигрышную серию, и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы. От плей-офф Лиги Европы "буйволов" отделяют всего 3 очка, а в активе Яремчука уже 16 голов и 5 ассистов в 29-ти матчах кампании 2020/21. Хет-трик Романа в ворота Мускрона стал для него вторым как в текущем сезоне, так и в профессиональной карьере.

Яремчук хет-триком и ассистом помог Генту прервать трехматчевую безвыигрышную серию (видео)

Понятно, что именно 25-летний украинец был признан лучшим игроком поединка, получив самые высокие оценки. Статистический портал Sofa Score оценил игру Яремчука в 9.1 – лучший балл в составе обеих команд с огромным отрывом. Кроме результативных действий, поражает и точность передач в исполнении Романа – высокие как для форварда 82% (31 точный пас из 38-ми). Who Scored пошел еще дальше – максимально возможная "десятка" для нападающего сборной Украины, который стал настоящим кошмаром для обороны и вратаря Мускрона. InStat же подсчитал, что Роман провел лучший матч за Гент в карьере – рекордные 406 очков (предыдущий лучший показатель составлял 379 баллов).

Sporza тоже отдал Яремчуку титул "игрока матча". Решающим, по мнению издания, стал второй гол, который Роман создал своевременным и элегантным пасом пяткой на Тарика Тиссудали. "Яремчук не реализовал несколько шансов, но, в конце концов, оформил хет-трик и отличный голевой пас. Более чем достаточно для победы команды", – заключает издание.

Voetbalprimeur отметил, что защита Мускрона неоправданно дала слишком много свободы украинскому бомбардиру. "Шоу и возвращение великого Романа Яремчука", – так подписали видео феерии форварда "сине-желтых".

Nieuwsblad также отметил бомбардирские подвиги Яремчука, но одновременно подчеркнул возвращение еще одного весомого для Гента футболиста. Вадис Оджиджа-Офо (да, тот самый, который не смог выйти на поле в матче Лиги Европы из-за принципиальности Екатерины Монзуль) является системообразующим игроком команды. Вышедший на замену полузащитник за 25 сыгранных минут оформил сразу две голевые передачи на Яремчука, который после матча отметил роль партнера в командном успехе. Наконец, новичок Тарик Тиссудали после роскошного ассиста украинца забил уже свой 4-й гол за Гент – именно на это трио фанаты "буйволов" возлагают главные надежды в заключительной части сезона. Оно и неудивительно – 8 голов и 5 ассистов на трех в последних трех матчах!

К слову, о фанатах. Ранее болельщики Гента не жалели критики для украинца из-за его открытого желания уйти из клуба, но сейчас меняют гнев на милость. По крайней мере, некоторые из них в соцсетях уже сравнивают Яремчука с Харри Кейном. Как известно, от любви к ненависти – один шаг, в чем ранее убедился сам экс-форвард Динамо, но сейчас Роман идет обратным путем. Такие выступления – идеальный способ наладить отношения с фанатами, которые несколько ухудшили свое отношение после заявлений Яремчука о желании сменить клубную прописку.

Заметим, что несмотря на отличный матч, Яремчуку не стоит почивать на лаврах. Уже в пятницу, 19 февраля, Гент проведет важный выездной поединок против Мехелена – конкурента за топ-8 и зону Лиги Европы. Наставник "буйволов" Хейн Ванхазебрук отметил слабую реализацию моментов в исполнении того же Романа – да, вчера украинец забил трижды, но упустил еще два отличных момента. Подобное расточительство прошло с Мускроном, но не факт, что пройдет и в дальнейшем. Впрочем, и сам Яремчук понимает, что все только начинается. "За каждым успехом стоит много работы", – написал форвард сборной Украины в Instagram после вчерашней игры.

К слову, хет-трик в ворота Мускрона позволил Яремчуку приблизиться к еще одной вершине. Украинец за 3,5 года отыграл за "буйволов" уже 138 матчей и лишь на 3 гола отстает от Эрика Вискаля, который является лучшим бомбардиром Гента с 1980 года – именно тогда начали вести соответствующие подсчеты (57 мячей против 54-х у уроженца Львова). Не секрет, что текущий сезон практически наверняка является последним для Романа в Бельгии. Почему бы не оставить как память о себе статус лучшего бомбардира клуба? Осталось не так много – ожидают, что Яремчук впишет свою фамилию в историю "буйволов" уже в ближайшие недели. Конечно, если сохранит такую ​​же динамику результативности, а травмы обойдут бомбардира.

А тем временем СМИ сообщили о появлении очередного именитого претендента на украинца. Ранее интерес к Роману приписывали Роме, Галатасараю и Спортингу. Сегодня же турецкий Fotospor сообщил, что на Яремчука положил глаз еще один стамбульский гранд – Фенербахче...

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Хет-трик Романа Яремчука в матче Гент – Мускрон 15 февраля 2021 (видео)