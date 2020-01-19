Тоттенхэм упустил победу над Уотфордом из-за крошечных 10 миллиметров – компьютерная графика момента поражает

Тоттенхэм точно мог пожаловаться на нефарт после матча 23 тура АПЛ против Уотфорда (0:0).

Ламела должен был принести три очка "шпорам" в компенсированное время, однако аргентинцу не хватило совсем немного.

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После удара хавбека "шпор" новичок Уотфорда Игнасио Пуссетто остановил мяч, когда тот почти пересек линию ворот. Компьютерная графика зафиксировала крошечные 10,04 миллиметров разницы между конечной точкой проекции кожаного и "ленточкой". Заметить такое человеческим глазом явно невозможно, а вот для системы фиксации голов это не проблема.

Напомним, до этого Уотфорд не забил свой пенальти, поэтому у "шершней" также есть повод жаловаться на нефарт.

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