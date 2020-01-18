Моуринью: Нам не хватило миллиметров для победы над Уотфордом, а судейство и VAR лучше не буду комментировать

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал нулевую ничью в матче 23 тура АПЛ против Уотфорда.

"Я буду говорить о выступлении Тоттенхэма отдельно от судейства и решений VAR, потому что я предпочитаю это не комментировать.

Моуринью получит солидный бонус, если Тоттенхэм финиширует в топ-4 АПЛ

Игра Тоттенхэма была хорошей, мы начали очень хорошо. Мы доминировали в первом тайме, однако во втором игра была 50 на 50. Мы пытались использовать сохраненные силы, которые были у нас на последних минутах, появилось больше качества с Эриксеном. Нам не хватило нескольких миллиметров для победы в матче.

Я оставлю обсуждение решений VAR экспертам. Гассанига выполнил свою работу, это было важное спасение. Я думаю, мы заслуживали победу в этом матче. Проиграть было бы слишком трудно для парней", – приводит слова Моуринью ВВС.

Тоттенхэм потерял возможность подняться на шестую строчку АПЛ, а Уотфорд благодаря полученному пункту по крайней мере временно покинул зону вылета.

Уотфорд удержал домашнюю ничью с Тоттенхэмом: 23-й тур АПЛ, матчи субботы