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Тоттенхем втратив перемогу над Уотфордом через крихітні 10 міліметрів – комп'ютерна графіка моменту вражає

08:00 656 Читать на русском
Тоттенхем втратив перемогу над Уотфордом через крихітні 10 міліметрів – комп'ютерна графіка моменту вражає
Жозе Моурінью / Reuters

Тоттенхем точно міг поскаржитись на нефарт після матчу 23 туру АПЛ проти Уотфорда (0:0).

 

Ерік Ламела повинен був принести три очки "шпорам" у компенсований час, однак аргентинцю забракло зовсім трохи.

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Після удару хавбека "шпор" новачок Уотфорда Ігнасіо Пуссетто зупинив м'яч, коли той майже перетнув лінію воріт. Комп'ютерна графіка зафіксувала крихітні 10,04 міліметрів різниці між кінцевою точкою проекції шкіряного і "стрічкою". Помітити таке людським оком явно неможливо, а от для системи фіксації голів це не проблема.

Нагадаємо, до цього Уотфорд змарнував свій пенальті, тому в "шершнів" також є привід скаржитися на нефарт.

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Англія Уотфорд - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем
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