Кейн больше десяти лет своей профессиональной карьеры отдал Тоттенхэму. Большую часть этого времени Харри был одним из лучших игроков АПЛ, но так и не завоевал с клубом хотя бы один трофей.

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Ситуацию попытается исправить Бавария, с которой Кейн подписал контракт на 4 сезона. Хотя Тоттенхэм и получил более 100 миллионов компенсации, но остался очень недоволен. Дошло до того, что клуб запретил Харри посетить базу команды, чтобы попрощаться с одноклубниками, сообщает The Telegraph.

Более того, Кейн также не смог лично забрать свои вещи. "Шпоры" отправили их в коробке сразу в Мюнхен. По всей вероятности, такое прохладное прощание помешает возвращению игрока. Харри после Баварии снова хотел играть в АПЛ, чтобы побить рекорд Алана Ширера. Похоже, что это будет уже не с Тоттенхэмом.

Бавария благодаря автоголу и пенальти одолела Аугсбург в дерби – Кейн оформил дубль, забив во втором матче подряд