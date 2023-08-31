Тоттенхэм унизил Кейна во время трансфера в Баварию – большое оскорбление может помешать красивому камбеку
Нападающий Баварии Харри Кейн совсем не без проблем покинул свой предыдущий клуб.
Кейн больше десяти лет своей профессиональной карьеры отдал Тоттенхэму. Большую часть этого времени Харри был одним из лучших игроков АПЛ, но так и не завоевал с клубом хотя бы один трофей.
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Ситуацию попытается исправить Бавария, с которой Кейн подписал контракт на 4 сезона. Хотя Тоттенхэм и получил более 100 миллионов компенсации, но остался очень недоволен. Дошло до того, что клуб запретил Харри посетить базу команды, чтобы попрощаться с одноклубниками, сообщает The Telegraph.
Более того, Кейн также не смог лично забрать свои вещи. "Шпоры" отправили их в коробке сразу в Мюнхен. По всей вероятности, такое прохладное прощание помешает возвращению игрока. Харри после Баварии снова хотел играть в АПЛ, чтобы побить рекорд Алана Ширера. Похоже, что это будет уже не с Тоттенхэмом.
Бавария благодаря автоголу и пенальти одолела Аугсбург в дерби – Кейн оформил дубль, забив во втором матче подряд