"Я почувствовал, что мне пора сделать следующий шаг в своей карьере. Я хотел получить новый опыт, бороться за титулы, за Лигу чемпионов.

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Такой огромный клуб, как Бавария, – это сумасшедший вызов. Я меньше думал о лиге, а больше о том, как мне стать лучше. Это идеальное место для меня", – цитирует английского нападающего Bayern & Germany.

Напомним, Харри Кейн перешел в Баварию летом текущего года. Мюнхенцы заплатили Тоттенхэму за игрока около 100 миллионов евро. За новую команду английский форвард уже оформил два результативных действия.

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