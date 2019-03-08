Почеттино намекнул на возможность перехода в Реал

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассматривает возможность с возвращением в Испанию.

"Мои отношения с Испанией всегда будут особенными. Надеюсь, однажды я смогу вернуться туда и показывать с командой победный футбол, который нравится зрителям. Я рассмотрю вариант с возвращением. Всегда нужно быть открытым к новому опыту и новым проектам.

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Я знаком с Сантьяго Солари, потому что мы играли вместе. Он – мой коллега, и это всегда разочаровывает, когда такие команды, как ПСЖ или Реал вылетают с крупных соревнований.



Я отношусь позитивно к интересу со стороны Реала. Это означает, что кто-то в клубе заметил, что мы хорошо выполняем свою работу", – цитирует Почеттино AS.

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