Борнмут и Тоттенхэм встречаются в третьем туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Борнмут – Тоттенхэм стартует в 14:30 по киевскому времени. В двух стартовых турах чемпионата Англии команда Ильи Забарного набрала один балл – ничья с Вест Хэмом и поражение от Ливерпуля. Защитник сборной Украины отыграл оба матча полностью. В старте он и сегодня.

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Тоттенхэм потерял Харри Кейна, но начал новый сезон солидно. Сначала подопечные Постекоглу разошлись миром с Брентфордом, после чего обыграли Манчестер Юнайтед.

Онлайн-трансляция игры доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Борнмут:

Тоттенхэм: