Чемпионат Англии 2022/23, 26-й тур

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 1:0

Голы: Траоре, 82

Брайтон – Вест Хэм – 4:0

Голы: Макаллистер, 18 (пен), Уэлтман, 52, Митома, 69, Уэлбек, 89

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 1:0

Голы: Андерсен, 27 (автогол)

Удаление: Дукуре, 62 (Кристал Пэлас)

Саутгемптон – Лестер – 1:0

Гол: Алькарас, 35

Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 32 (Саугемптон)

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Вулверхэмптон одержал сенсационную победу над Тоттенхэмом. До последних минут на табло горели "нули", однако в "волки" встречи хозяев шокировали "петухов". Адама Траоре на 82-й минуте эффектно сыграл на добивании, в прыжке выстрелив в левую девятку метров с 20-ти – 1:0! На 89-й хозяева забили и второй раз, однако взятие ворот не засчитали.

Благодаря этой победе Вулверхэмтон набрал 27 очков, оторвавшись от зоны вылета на пять очков. Для Тоттенхэма ситуация особо не изменилась – благодаря фиаско Ньюкасла они остались на четвертом месте.

Брайтон разгромил Вест Хэм. Подопечные Роберто Де Дзерби вышли вперед еще на 18-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Макаллистер. Уэлтман после перерыва удвоил преимущество "чаек", Митома на 69-й довел счет до крупного, а Уэлбек на 89-й установил окончательные цифры на табло – 4:0. Несмотря на поражение, "молотобойцы" удержались над зоной вылета на дистанции в одно очко, в то время как Брайтон остался восьмым.

Астон Вилла дома минимально одолела Кристал Пэлас. В чрезвычайно бедном на остроту поединке (команды суммарно провели 10 ударов) болельщики увидели два гола. Оба забили "орлы" – вот только точный удар Заха на 5-й минуте не пошел в статистику из-за офсайда, а на 27-й Андерсон срезал мяч в собственные ворота. 1:0! Кристал Пэлас довел безвыигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей, Вилла вышла на 11-ю позицию.

Саутгемптон оторвался от дна, одержав победу над Лестером. "Лисы" выглядели активнее и значительно острее, дважды попав в перекладину, однако хотя бы один гол провести не удалось. "Святые" же позволили себе не забить пенальти – на 32-й минуте выстрел Уорд-Проуза потащил Уорд. Правда, уже через три минуты ему пришлось вынимать мяч из сетки в результате удара Алькараса из-за пределов штрафной под дальнюю штангу. 1:0!

Именно с этим счётом матч и подошел к концу. Саутгемптон по дополнительным показателям обошёл Борнмут Забарного, поднявшись на предпоследнюю позицию в турнирной таблице. Теперь у всех аутсайдеров по 21 очку. До спасительного 17-го места не хватает одного зачётного балла, а вот Лестер от тройки неудачников отделяют всего три пункта.

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