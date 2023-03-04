Чемпіонат Англії 2022/23, 26-й тур

Вулверхемптон – Тоттенхем – 1:0

Голи: Траоре, 82

Брайтон – Вест Хем – 4:0

Голи: Макаллістер, 18 (пен), Велтман, 52, Мітома, 69, Велбек, 89

Астон Вілла – Крістал Пелас – 1:0

Голи: Андерсен, 27 (автогол)

Вилучення: Дукуре, 62 (Крістал Пелас)

Саутгемптон – Лестер – 1:0

Гол: Алькарас, 35

Нереалізований пенальті: Ворд-Проуз, 32 (Саугемптон)

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Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над Тоттенхемом. До останніх хвилин на табло горіли "нулі", однак в "вовки" зустрічі господарів шокували "півнів". Адама Траоре на 82-й хвилині ефектно зіграв на добиванні, в стрибку вистріливши у ліву дев'ятку метрів з 20-ти – 1:0! На 89-й господарі забили й вдруге, однак взяття воріт не зарахували.

Завдяки цій звитязі Вулверхемтон набрав 27 очок, відірвавшись від зони вильоту на п'ять очок. Для Тоттенхема ситуація особливо не змінилась – завдяки фіаско Ньюкасла вони залишились на четвертому місці.

Брайтон розгромив Вест Хем. Підопічні Роберто Де Дзербі вийшли вперед ще на 18-й хвилині завдяки пенальті, який реалізував Макаллістер. Велтман по перерві подвоїв перевагу "чайок", Мітома на 69-й довів рахунок до великого, а Велбек на 89-й встановив остаточні цифри на табло – 4:0. Попри поразку, "молотобійці" втримались над зоною вильоту на дистанції в одне очко, в той час як Брайтон залишився восьмим.

Астон Вілла вдома мінімально здолала Крістал Пелас. У надзвичайно бідному на гостроту поєдинку (команди сумарно провели 10 ударів) вболівальники побачили два голи. Обидва забили "орли" – от тільки точний удар Заха на 5-й хвилині не пішов у статистику через офсайд, а на 27-й Андерсон зрізав м'яч у власні ворота. 1:0! Крістал Пелас довів безвиграшну серію у всіх турнірах до 10 матчів, Вілла вийшла на 11-ту позицію.

Саутгемптон відірвався від дна, здобувши перемогу над Лестером. "Лисиці" виглядали активнішими й значно гострішими, двічі поціливши у поперечину, однак бодай один гол провести не вдалося. "Святі" ж дозволили собі не забити пенальті – на 32-й хвилині постріл Ворд-Проуза потягнув Ворд. Щоправда, вже за три хвилини йому довелося виймати м'яч із сітки внаслідок удару Алькараса з-за меж штрафного під дальню стійку. 1:0!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Саутгемптон за додатковими показниками обійшов Борнмут Забарного, піднявшись на передостанню позицію в турнірній таблиці. Тепер у всіх аутсайдерів по 21 очку. До рятівного 17-го місця не вистачає одного залікового балу, а от Лестер від трійки невдах відділяють всього три пункти.

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