Манчестер Сити подошел к встрече на втором месте в чемпионате, отставая на 5 очков от Арсенала, тогда как Ньюкасл отстал от топ-4. Команды начали довольно ожидаемо: команда Гвардиолы больше держала мяч, а "сороки" защищались, ожидая ошибку соперника, чтобы вылететь в контратаку. Уже на первой минуте Гюндоган мог забить после передачи Грилиша, но мяч полетел выше ворот после удара головой.

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На 15 минуте Фоден прекрасно открыл счет во встрече. Родри отдал англичанину на правый фланг, а Фил в стиле Месси прорвался в штрафную мимо четырех соперников и забил в ближний угол. Далее игра проходила под контролем Сити, а Холанд мог удвоить преимущество, но его удар головой после подачи де Брюйне был немного неточным.

Вторая половина началась по похожему сценарию. Ньюкасл почти ничего не показал в атаке, тогда как Манчестер Сити не мог создать что-то солидное вблизи ворот Поупа. "Сороки" наконец могли забить на 63 минуте, когда Виллок прострелил, но Жоэлинтон не попал по мячу, на который набегал.

Ньюкасл продолжил наращивать обороты, как Ман Сити забил во второй раз. Аке и Гюндоган на левом фланге запрессинговали защитника, немец отдал на Холанда на линии штрафной, а тот пяткой отдал на Бернарду Силву – португалец в касание попал в угол ворот.

Игроки Ньюкасла включили эмоции – Бёрн вышел из себя после того, как сфолил против Грилиша. С мощным защитником с удовольствием потолкался Холанд – оба игрока получили желтые карточки. Неплохой момент имел Фоден после комбинации, похожей на второй забитый мяч, но Поуп совершил сейв. Далее Манчестер Сити начал сушить игру, не давая шансов соперникам отыграться, поэтому подопечные Гвардиолы удержали важную победу.