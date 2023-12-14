"Честно говоря, в моем понимании, Зинченко – единственная слабость этого Арсенала. Остальная часть команды достаточно хороша, чтобы выиграть нынешний чемпионат Англии.

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Я знаю, что Зинченко по ходу игры меняет свою базовую позицию, смещаясь в полузащиту и создавая тем самым перегрузку для обороны соперника. Но этот гол в ворота Арсенала в недавнем матче с Астон Виллой (0:1) стал прямым следствием того, что в нужный момент Зинченко не оказалось на его базовой позиции левого флангового защитника. Хватит уже бегать в тот центр поля! Не надо ничего изобретать, просто будь защитником", – цитирует бывшего полузащитника Sport.optus.

Напомним, что Оуэн Харгривз выступал за Баварию, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и сборную Англии. За свою карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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