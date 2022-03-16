Подопечные Грэма Поттера на своем поле не смогли достойно противостоять лондонцам. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

В пропущенном матче 16-го тура чемпионата Англии Брайтон принимал Тоттенхэм. Хозяева в родных стенах планировали прервать свое затяжное пике, а "шпоры" в случае успеха вплотную приближались к зоне еврокубков.

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Кейн мог выводить Тоттенхэм вперед уже на пятой минуте, однако после ошибки голкипера не попал в пустые ворота, закрутив сферу рядом с правой стойкой.

OMG, Harry Kane!! Miss of the season!



The game is live onhttps://t.co/mcc6Rr4XGv

pic.twitter.com/DT2d2NjY6M — FBFans (@PLWeek28) March 16, 2022

Мак Аллистер огрызнулся в ответ в середине тайма – защитник в подкате нивелировал угрозу. В конце первой сорокапятиминутки подопечные Антонио Конте все-таки забили: Кулусевски получил пас слева на линию штрафной и мощно пробил. Мяч попал в Ромеро, сменил траекторию, дезориентировал голкипера и влетел в сетку. Впоследствии автор ассиста мог забивать и сам, но не смог переиграть Роберта Санчеса.

После перерыва Кейн точным ударом практически снял вопрос о победителе. Арбитр, правда, попытался найти офсайд в действиях "шпор", но, в результате, оставил свое предыдущее решение о взятии ворот без изменений. Как следствие, забитый мяч позволил Харри стать лучшим бомбардиром всех времен в Премьер-лиге по голам на выезде (95).

New record! Harry Kane becomes the all time leading scorer in away goals (95) in the Premier League



Just like Ronaldo… No Coca-Cola only water for Harry Kane!#BHATOT #Kane #PremierLeague pic.twitter.com/ci8saxoHGz — The Howlers Podcast ️ (@HowlersPodcast) March 16, 2022

Регилон на экваторе второго тайма мог ставить жирную точку в матче, но подвела точность и мастерство Санчеса. За две минуты до завершения дуэли Кейн едва не оформил дубль, но вездесущий кипер Брайтона в падении перевел сферу на угловой. На четвертой добавленной добивать "чаек" должен был Серхио, но забить в этот вечер ему было не суждено.

Победа принесла Тоттенхэму 48 очков и подняла на седьмое место турнирной таблицы АПЛ, Брайтон с 33 пунктами – тринадцатый.

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