Тоттенхэм с историческим рекордом Кейна одолел Брайтон и догнал Вест Хэм – безвыигрышная серия "чаек" достигла 6 матчей
Подопечные Грэма Поттера на своем поле не смогли достойно противостоять лондонцам. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".
В пропущенном матче 16-го тура чемпионата Англии Брайтон принимал Тоттенхэм. Хозяева в родных стенах планировали прервать свое затяжное пике, а "шпоры" в случае успеха вплотную приближались к зоне еврокубков.
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Кейн мог выводить Тоттенхэм вперед уже на пятой минуте, однако после ошибки голкипера не попал в пустые ворота, закрутив сферу рядом с правой стойкой.
Мак Аллистер огрызнулся в ответ в середине тайма – защитник в подкате нивелировал угрозу. В конце первой сорокапятиминутки подопечные Антонио Конте все-таки забили: Кулусевски получил пас слева на линию штрафной и мощно пробил. Мяч попал в Ромеро, сменил траекторию, дезориентировал голкипера и влетел в сетку. Впоследствии автор ассиста мог забивать и сам, но не смог переиграть Роберта Санчеса.
После перерыва Кейн точным ударом практически снял вопрос о победителе. Арбитр, правда, попытался найти офсайд в действиях "шпор", но, в результате, оставил свое предыдущее решение о взятии ворот без изменений. Как следствие, забитый мяч позволил Харри стать лучшим бомбардиром всех времен в Премьер-лиге по голам на выезде (95).
Регилон на экваторе второго тайма мог ставить жирную точку в матче, но подвела точность и мастерство Санчеса. За две минуты до завершения дуэли Кейн едва не оформил дубль, но вездесущий кипер Брайтона в падении перевел сферу на угловой. На четвертой добавленной добивать "чаек" должен был Серхио, но забить в этот вечер ему было не суждено.
Победа принесла Тоттенхэму 48 очков и подняла на седьмое место турнирной таблицы АПЛ, Брайтон с 33 пунктами – тринадцатый.
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