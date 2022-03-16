Підопічні Грема Поттера на власному полі не змогли гідно протистояти лондонцям. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

У пропущеному матчі 16-го туру чемпіонату Англіїі Брайтон приймав Тоттенхем. Господарі у рідних стінах планували перервати своє затяжне піке, натомість "шпори" у разі успіху впритул наближались до зони єврокубків.

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Кейн міг виводити Тоттенхем вперед вже на п'ятій хвилині, однак після помилки голкіпера не влучив у порожні ворота, закрутивши сферу поруч із правою стійкою.

OMG, Harry Kane!! Miss of the season!



The game is live onhttps://t.co/mcc6Rr4XGv

pic.twitter.com/DT2d2NjY6M — FBFans (@PLWeek28) March 16, 2022

Мак Аллістер огризнувся у відповідь в середині тайму – оборонець у підкаті нівелював загрозу. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки підопічні Антоніо Конте таки забили: Кулусевскі отримав пас зліва на лінію штрафного майданчика і потужно пробив. М'яч влучив у Ромеро, змінив траекторію, дезорієнтував голкіпера і влетів у сітку. Згодом автор асисту міг забивати і сам, але не зміг переграти Роберта Санчеса.

По перерві Кейн влучним ударом практично зняв питання щодо переможця. Арбітр, правда, спробував знайти офсайд у діях "шпор", але, в результаті, залишив своє попереднє рішення про взяття воріт без змін. Як наслідок, забитий м'яч дозволив Харрі стати найкращим бомбардиром усіх часів у Прем'єр-лізі за голами на виїзді (95).

New record! Harry Kane becomes the all time leading scorer in away goals (95) in the Premier League



Just like Ronaldo… No Coca-Cola only water for Harry Kane!#BHATOT #Kane #PremierLeague pic.twitter.com/ci8saxoHGz — The Howlers Podcast ️ (@HowlersPodcast) March 16, 2022

Регілон на екваторі другого тайму міг ставити масну крапку у матчі, але підвела точність і майстерність Санчеса. За дві хвилини до завершення дуелі Кейн ледь не оформив дубль, але всюдисущий кіпер Брайтона у падінні перевів сферу на кутовий. На четвертій доданій добивати "чайок" мав Серхіо, але забити у цей вечір йому не судилось.

Перемога принесла Тоттенхему 48 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці АПЛ, Брайтон з 33-ма пунктами – тринадцятий.

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