Тоттенхем з історичним рекордом Кейна здолав Брайтон і наздогнав Вест Хем – безвиграшна серія "чайок" сягнула 6 матчів
Підопічні Грема Поттера на власному полі не змогли гідно протистояти лондонцям. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".
У пропущеному матчі 16-го туру чемпіонату Англіїі Брайтон приймав Тоттенхем. Господарі у рідних стінах планували перервати своє затяжне піке, натомість "шпори" у разі успіху впритул наближались до зони єврокубків.
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Кейн міг виводити Тоттенхем вперед вже на п'ятій хвилині, однак після помилки голкіпера не влучив у порожні ворота, закрутивши сферу поруч із правою стійкою.
Мак Аллістер огризнувся у відповідь в середині тайму – оборонець у підкаті нівелював загрозу. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки підопічні Антоніо Конте таки забили: Кулусевскі отримав пас зліва на лінію штрафного майданчика і потужно пробив. М'яч влучив у Ромеро, змінив траекторію, дезорієнтував голкіпера і влетів у сітку. Згодом автор асисту міг забивати і сам, але не зміг переграти Роберта Санчеса.
По перерві Кейн влучним ударом практично зняв питання щодо переможця. Арбітр, правда, спробував знайти офсайд у діях "шпор", але, в результаті, залишив своє попереднє рішення про взяття воріт без змін. Як наслідок, забитий м'яч дозволив Харрі стати найкращим бомбардиром усіх часів у Прем'єр-лізі за голами на виїзді (95).
Регілон на екваторі другого тайму міг ставити масну крапку у матчі, але підвела точність і майстерність Санчеса. За дві хвилини до завершення дуелі Кейн ледь не оформив дубль, але всюдисущий кіпер Брайтона у падінні перевів сферу на кутовий. На четвертій доданій добивати "чайок" мав Серхіо, але забити у цей вечір йому не судилось.
Перемога принесла Тоттенхему 48 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці АПЛ, Брайтон з 33-ма пунктами – тринадцятий.
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