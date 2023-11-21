Менди может "выбить" из Манчестер Сити деньги благодаря злейшему врагу – есть прецедент
Бенжамен Менди намерен ссылаться на "дело Гринвуда" в деле о неуплате Манчестер Сити зарплаты.
Бывший левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди может аргументировать иск против бывшего клуба решением Манчестер Юнайтед продолжить платить Мейсону Гринвуду зарплату на момент расследования по делу обвинения в изнасиловании. Об этом информирует The Telegraph.
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Сообщается, что также француз может привести в пример прецеденты с участием Адама Джонсона (Сандерленд) и Чеда Эванса (Шеффилд Юнайтед). Оба игрока получали зарплату в своих клубах, несмотря на то, что были обвинены в сексуальном насилии: первый был заключён в тюрьму на 6 лет, второй был оправдан.
Напомним, что в понедельник Менди подал иск в суд на Манчестер Мити за отказ клуба продолжать платить ему зарплату. Прошлым летом защитник был оправдан по всем обвинениям.
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