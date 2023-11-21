Бывший левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди может аргументировать иск против бывшего клуба решением Манчестер Юнайтед продолжить платить Мейсону Гринвуду зарплату на момент расследования по делу обвинения в изнасиловании. Об этом информирует The Telegraph.

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Сообщается, что также француз может привести в пример прецеденты с участием Адама Джонсона (Сандерленд) и Чеда Эванса (Шеффилд Юнайтед). Оба игрока получали зарплату в своих клубах, несмотря на то, что были обвинены в сексуальном насилии: первый был заключён в тюрьму на 6 лет, второй был оправдан.

Напомним, что в понедельник Менди подал иск в суд на Манчестер Мити за отказ клуба продолжать платить ему зарплату. Прошлым летом защитник был оправдан по всем обвинениям.

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