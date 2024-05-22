Главный тренер молдован Сергей Клещенко объявил заявку из 25 футболистов, сообщает пресс-служба FMF.

Молдова – Украина: стартовала продажа билетов на заключительный матч команды Реброва перед Евро-2024

В списке есть хорошо знакомая фамилия – Владислав Бабогло. Центрбек Карпат на молодежном уровне защищал цвета Украины, но на взрослом сменил выбор в сторону Молдовы. Есть и менее приятные соперники. Это защитник Олег Рябчук (Спартак М) и хавбек Никита Моцпан (Факел), которые не стесняются получать кровавые рубли в чемпионате России.

Напомним, Молдова будет принимать сборную Украины 11 июня в Кишиневе. Это будет последний из трех спаррингов "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2024. Перед этим команда Реброва встретится с Германией (3 июня) и Польшей (7 июня).

Полная заявка сборной Молдовы:

Ребров огласил заявку сборной Украины на 3 матча перед Евро-2024 – ведущие бомбардиры и легионер из АПЛ в резерве