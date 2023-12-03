В рамках программы дня в 15-м туре АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 14-й тур

Борнмут – Астон Вилла – 2:2

Голы: Семенио, 10, Соланке, 52 – Бэйли, 20, Уоткинс, 90+1

Ливерпуль – Фулхэм – 4:3

Голы: Александер-Арнольд, 20, 89, Макаллистер, 38, Эндо, 87 – Уилсон, 24, Тете, 45+3, Б. Рид, 80

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Кудус, 13 – Эдуар, 53

Артета озвучил вердикт Зинченко после его результативной ошибки с Вулверхэмптоном

Борнмут в родных стенах выдал веселый матч с Астон Виллой. Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте усилиями Семеньо, однако ровно через 10 минут Бэйли сместился с правого фланга и пробил с линии штрафной – 1:1! Еще через две минуты стандарт гостей завершился вторым взятием ворот "вишенок", однако гол отменили из-за офсайда.

Через шесть минут после перерыва Борнмут снова вышел вперед – это Соланке завершил контратаку, отличившись с передачи Клюйверта. 2:1.

Забарный, как всегда, провёл полный матч. Выступление украинца в основное время оказалось крайне мощным – 5 победных единоборств из 6-ти, 4 выигрышных дуэли в воздухе из 6-ти, 5 успешных отбиваний из 5-ти попыток, 3 удачных выноса со штрафного и 1 заблокированный удар. В эпизоде с отмененным голом бирмингемцев наш земляк выдержал линию, что и привело к офсайду.

Но были и минусы. Почти все пасы Ильи оказались поперечными. Что наиболее важно, экс-динамовец должен разделить вину за первый гол – в начальной фазе он не смог накрыть Уоткинса, а тот быстро нашёл на фланге Бэйли. При отмененном голе Забарный хоть и сформировал офсайд, однако дал проскочить мячу на Диего Карлоса, что тоже неприятно.

Все это не имело бы смысла, если бы на 90+1-й минуте из-под Ильи не забили гол. И снова проблемой стал Уоткинс, который ворвался в штрафную, выиграл верховую дуэль у Забарного и замкнул подачу с правого фланга – 2:2! Этот гол оказался последним во встрече.

В параллельной встрече Ливерпуль и Фулхэм устроили эффектное шоу на Энфилде. Мерсисайдцы забили два шедевральных гола, один лучше другого – на 20-й минуте Трент пробил со штрафного метров с 23-х, а на 38-й Маккалистер зарядил с 28-ми. В обоих случаях мяч залетел в правую девятку.

Вот только между этими эпизодами лондонцы провели гол Уилсона (тот замкнул прострел Робинсона с левого фланга, а на 3-й компенсированной счет вообще сравнялся. Это сделал Кенни Тете, воспользовавшись удачным отскоком после углового. 2:2! Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

Казалось, что после перерыва Ливерпуль дожмет Фулхэм, но "красные" запороли вагон моментов. "Коттеджеры" наказали за расточительство голом свежего Бобби Рида на 80-й минуте, вырвавшись вперед – впрочем, уже на 87-й сработала замена Юргена Клоппа. Ватару Эндо, заменив Гравенберха на 84-й, получил скидку от Салаха и мощно пробил с линии штрафной. 3:3!

Озлобленный Ливерпуль навалился на штрафную лондонцев и таки дожал соперника голом Трента на 89-й. Он оказался последним во встрече. Мерсисайдцы празднуют победу со счетом 4:3.

На фоне этих феерических матчей как-то потерялись Вест Хэм с Кристал Пэлас. Как и ожидалось, они провели спокойный матч без большого количества моментов, забив по голу. На 13-й минуте Кудус вывел "молотобойцев" вперед, а на 53-й Эдуар сравнял – на этом соперники и разошлись. 1:1.

Мудрик заработал пенальти на экс-звезде Ливерпуля и шокировал Де Дзерби – Челси перестрелял Брайтон в меньшинстве