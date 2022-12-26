Чемпионат Англии 2022/23, 17-й тур

Брентфорд – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Янельт, 15, Тоуни, 54 – Кейн, 65, Хёйбьерг, 71

Кристал Пэлас – Фулхэм – начало в 17:00

Лестер – Ньюкасл – начало в 17:00

Саутгемптон – Брайтон – начало в 17:00

Астон Вилла – Ливерпуль – начало в 19:30

Boxing Day начался для Тоттенхэма с шокирующего часа на стадионе Брентфорда. Уже на 15-й минуте "шпоры" получили в свои ворота первый гол – Форстер парировал выстрел Йенсена с лета, а Янельт сыграл на добивании. На 43-й хозяева забили во второй раз, однако гол Тоуни после выхода один на один отменили из-за офсайда. Через девять минут после перерыва "шмели" таки удвоили свое преимущество усилиями все того же Тоуни, которому удалось замкнуть скидку от Ньоргора после подачи Мбеумо с углового. 2:0!

Впрочем, Тоттенхэм не сдался, довольно быстро оформив камбэк. Его начал Кейн, который перепрыгнул Ми и метров с восьми замкнул навес от Лангле. Интересно, что Харри забил уже 10-й гол на Boxing Day, что является абсолютным рекордом АПЛ. При этом форвард "шпор" отличился в каждом из семи рождественских матчей.

На 71-й же минуте Кулусевски обыгрался с Догерти на правом краю штрафной и выполнил прострел, а мяч рикошетом от Занки прилетел в ноги Хёйбьергу – тот ударом с близкого расстояния восстановил статус-кво. 2:2 После этого команды разменялись рядом голевых моментов (в частности, Санчес попал в перекладину ворот Брентфорда), однако голкиперы и расточительность форвардов не позволили изменить счет. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью.