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Шальке опередил Милан в борьбе за защитника Барселоны, – Bild

8 января 19:01 194 Читати українською
Шальке опередил Милан в борьбе за защитника Барселоны, – Bild
Жан-Клер Тодибо / Сайт Барселоны

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо близок к переезду в чемпионат Германии.

Шальке практически согласовал аренду 20-летнего француза, утверждает Bild.

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Тодибо проведет на Фелтинс Арене вторую часть текущего сезона. По информации издания, у гельзенкирхенцев не будет права полноценного выкупа игрока Барселоны. Основным претендентом на центрбека считался Милан, однако "россонери" потерпели провал в переговорах с защитником и каталонским клубом.

Сезон 2019/20 складывается для Тодибо не слишком удачно – в первой части он провел всего три матча за Барселону и не отметился никакими результативными действиями.

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