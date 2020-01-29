Тоттенхэм предложил Жиру контракт на 1,5 года, – Ди Марцио

Нападающий Челси Оливье Жиру может продолжить карьеру в другом лондонском клубе.

Тоттенхэм заинтересован в услугах чемпиона мира, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Лэмпард назвал цель Челси на зимнее трансферное окно

"Шпоры" готовы предложить Жиру контракт на 18 месяцев. Впрочем, Челси может заблокировать переход француза в состав конкурента. "Синие" не хотят усиливать Тоттенхэм в борьбе за зону Лиги чемпионов. После 24 туров АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда опережает своих лондонских соседей на шесть очков.

Напомним, главным претендентом на Жиру считается миланский Интер, который уже несколько недель пытается договориться с Челси по трансферу француза.

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