Тоттенхем запропонував Жиру контракт на 1,5 року, – Ді Марціо

Нападник Челсі Олів'є Жиру може продовжити кар'єру в іншому лондонському клубі.

Тоттенхем зацікавлений у послугах чемпіона світу, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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"Шпори" готові запропонувати Жиру контракт на 18 місяців. Втім, Челсі може заблокувати перехід француза до складу конкурента. "Сині" не хочуть підсилювати Тоттенхем у боротьбі за зону Ліги чемпіонів. Після 24 турів АПЛ команда Френка Лемпарда випереджає своїх лондонських сусідів на шість очок.

Нагадаємо, головним претендентом на Жиру вважається міланський Інтер, який вже кілька тижнів намагається домовитися з Челсі щодо трансферу француза.

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