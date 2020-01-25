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Лэмпард назвал цель Челси на зимнее трансферное окно

00:19 37 Читати українською
Лэмпард назвал цель Челси на зимнее трансферное окно
Фрэнк Лэмпард / официальный сайт АПЛ

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард рассказал, какое звено стремится усилить в текущее трансферное окно.

"Мы хотим приобрести нападающего или завершителя атак. Последние игры показали необходимость этого. Мы создаем по 20 моментов за матч, но не забиваем.

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Жиру? Все, как и раньше. С нами контактировали, но он все еще футболист Челси. У нас есть выбор. В январе не самый идеальный момент для подписания новичков. Главное сделать правильный выбор, клуб знает, что я думаю по этому поводу", – цитирует Лэмпарда Goal.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в услугах Оливье Жиру из-за повреждения звездного форварда Луиса Суареса.

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