Тоттенхэм повторил собственно антидостижение 22-летней давности

Тоттенхэм потерпел унизительное поражение от Брайтона (0:3) в матче 8 тура АПЛ и повторил собственное антидостижение 1997 года.

Тоттенхэм впервые за 22 года пропустил 10 голов и 2 матча. "Шпоры" уступили Баварии (2:7) в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов, и Брайтону (0:3) в 8 туре АПЛ.

Сенсационный разгром "шпор" в видеообзоре матча Брайтон – Тоттенхэм – 3:0

В декабре 1997 года Тоттенхэм уступил Челси (1:6) и Ковентри (1:4), также пропустив 10 мячей.

Лондонцы после 8 туров находятся на 6 позиции, набрав 11 очков.

Брайтон сенсационно унизил Тоттенхэм: 8-й тур АПЛ, матчи субботы