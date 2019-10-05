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Тоттенхэм повторил собственно антидостижение 22-летней давности

18:02 79 Читати українською
Тоттенхэм повторил собственно антидостижение 22-летней давности
Брайтон – Тоттенхэм / ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм потерпел унизительное поражение от Брайтона (0:3) в матче 8 тура АПЛ и повторил собственное антидостижение 1997 года.

3’ Нил Мопей
32’ Аарон Конноли
65’ Аарон Конноли
 
3’ Нил Мопей
32’ Аарон Конноли
65’ Аарон Конноли

Тоттенхэм впервые за 22 года пропустил 10 голов и 2 матча. "Шпоры" уступили Баварии (2:7) в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов, и Брайтону (0:3) в 8 туре АПЛ.

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В декабре 1997 года Тоттенхэм уступил Челси (1:6) и Ковентри (1:4), также пропустив 10 мячей.

Лондонцы после 8 туров находятся на 6 позиции, набрав 11 очков.

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Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Брайтон Брайтон Брайтон - Тоттенхэм
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