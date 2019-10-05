toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Сенсационный разгром "шпор" в видеообзоре матча Брайтон – Тоттенхэм – 3:0

17:10 55 Читати українською
Сенсационный разгром "шпор" в видеообзоре матча Брайтон – Тоттенхэм – 3:0
Брайтон – Тоттенхэм – 3:0 – видео голов и обзор матча / твиттер АПЛ

Брайтон сенсационно уничтожил Тоттенхэм в матче 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон – Тоттенхэм.

3’ Нил Мопей
32’ Аарон Конноли
65’ Аарон Конноли
 
3’ Нил Мопей
32’ Аарон Конноли
65’ Аарон Конноли

Брайтон неожиданно разбил Тоттенхэм. Уже на 3-й минуте матча Льорис не удержал мяч и неудачно приземлился, и Мопей без проблем открыл счет в матче. После замены голкипера Брайтон продолжил развивать свое преимущество. Главным героем стал Аарон Конноли, который оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

Брайтон сенсационно унизил Тоттенхэм: 8-й тур АПЛ, матчи субботы

Таким образом, Брайтон набрал 9 очков и поднялся на 12 место, Тоттенхэм с 11 пунктами остался на 6 позиции.

blog_ava
Шевченко выделил тренера, который оказал наибольшее влияние на его карьеру
11:44
406
Теги
Англия Видеоновости Тоттенхэм Тоттенхэм Брайтон Брайтон Брайтон - Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
43
мин
ПСЖ
18:30
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук