Сенсационный разгром "шпор" в видеообзоре матча Брайтон – Тоттенхэм – 3:0

Брайтон сенсационно уничтожил Тоттенхэм в матче 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон – Тоттенхэм.

Брайтон неожиданно разбил Тоттенхэм. Уже на 3-й минуте матча Льорис не удержал мяч и неудачно приземлился, и Мопей без проблем открыл счет в матче. После замены голкипера Брайтон продолжил развивать свое преимущество. Главным героем стал Аарон Конноли, который оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

Брайтон сенсационно унизил Тоттенхэм: 8-й тур АПЛ, матчи субботы

Таким образом, Брайтон набрал 9 очков и поднялся на 12 место, Тоттенхэм с 11 пунктами остался на 6 позиции.