Тоттенхем повторив власне антидосягнення 22-річної давнини

Тоттенхем зазнав принизливої поразки від Брайтона (0:3) у матчі 8 туру АПЛ і повторив власне антидосягнення 1997 року.

Тоттенхем вперше за 22 роки пропустив 10 голів та 2 матчі. "Шпори" поступились Баварії (2:7) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів, і Брайтону (0:3) у 8 турі АПЛ.

Сенсаційний розгром "шпор" в відеоогляді матчу Брайтон – Тоттенхем – 3:0

У грудні 1997 року Тоттенхем поступився Челсі (1:6) і Ковентрі (1:4), також пропустивши 10 м'ячів.

Лондонці після 8 турів перебувають на 6 позиції, набравши 11 очок.

Брайтон сенсаційно принизив Тоттенхем: 8-й тур АПЛ, матчі суботи