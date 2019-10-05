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Тоттенхем повторив власне антидосягнення 22-річної давнини

18:02 258 Читать на русском
Тоттенхем повторив власне антидосягнення 22-річної давнини
Брайтон – Тоттенхем / ФК Тоттенхем

Тоттенхем зазнав принизливої поразки від Брайтона (0:3) у матчі 8 туру АПЛ і повторив власне антидосягнення 1997 року.

3’ Ніл Мопей
32’ Аарон Коннолі
65’ Аарон Коннолі
 
3’ Ніл Мопей
32’ Аарон Коннолі
65’ Аарон Коннолі

Тоттенхем вперше за 22 роки пропустив 10 голів та 2 матчі. "Шпори" поступились Баварії (2:7) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів, і Брайтону (0:3) у 8 турі АПЛ.

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У грудні 1997 року Тоттенхем поступився Челсі (1:6) і Ковентрі (1:4), також пропустивши 10 м'ячів.

Лондонці після 8 турів перебувають на 6 позиції, набравши 11 очок.

Брайтон сенсаційно принизив Тоттенхем: 8-й тур АПЛ, матчі суботи

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Брайтон Брайтон Брайтон - Тоттенхем
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