Каталонский клуб завершает предсезонную подготовку матчем против английской команды. Кубок Жоана Гампера – футбольный товарищеский турнир, который организует Барселона, чтобы почтить память легендарного президента.

Тоттенхэм не устроило последнее предложение по Кейну – многомиллионный трансфер Баварии сорвался

Как информирует Mundo Deportivo, форвард Тоттенхэма Харри Кейн не сыграет против каталонцев. Англичанин останется в Лондоне. Это не связано с его трансферной сагой в Баварию. Кроме Кейна, еще несколько игроков останутся в Англии, поскольку участвовали в матче против Шахтера.

Харри чувствует себя счастливым в Тоттенхэме и не планирует свой уход. Нападающему нравится работать под руководством нового тренера Ангелоса Постекоглу.

Барселона сыграет против Тоттенхэма 8 августа. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли