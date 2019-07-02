Тоттенхэм подписал Ндомбеле

Полузащитник Лиона Танге Ндомбеле стал игроком Тоттенхэма.

Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил о подписании полузащитника Танге Ндомбеле. Контракт рассчитан на 4 года. По информации Sky Sports, "шпоры" заплатили Лиону 65 млн фунтов.

Тоттенхэм совершил первый трансфер за полтора года

Предыдущие 2 сезона хавбек провел в лионском Олимпике, где стал одним из лидеров команды Бруно Женезио и помог "ткачам" дважды завоевать "бронзу" Лиги 1, а также выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые за 7 лет.

Вместе с Джеком Кларком для Тоттенхэма это первый трансфер за полтора года.

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