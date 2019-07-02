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Тоттенхэм совершил первый трансфер за полтора года

12:36 309 Читати українською
Тоттенхэм совершил первый трансфер за полтора года
Джек Кларк / Фото ФК Тоттенхэм

Хавбек Лидса Джек Кларк продолжит карьеру в Тоттенхэме.

Джек Кларк стал первым летним новичком Тоттенхэма, сообщает официальный сайт клуба.

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18-летний полузащитник подписал контракт с лондонским клубом до 2023 года. Следующий сезон юный талант проведет на правах аренды в Лидсе, за который и выступал до этого.

Стоит отметить, что это первый трансфер "шпор" за последние 517 дней.

В прошлом сезоне Чемпионшипа Кларк провел 22 матча, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Англия Джек Кларк Джек Кларк Тоттенхэм Тоттенхэм Лидс Лидс
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