Во время матча их команд во 2-м туре АПЛ (2:2) Антонио Конте и Томас Тухель активно провоцировали друг друга. Дело чуть не дошло до драки, но страсти удалось унять.

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FA открыла дисциплинарное дело и решила наказать обоих наставников. Итальянец ограничится лишь штрафом в 15 тысяч фунтов, а приговор для немца оказался более серьезным. Тухель заплатит 35 тысяч фунтов и не сможет управлять действиями своей команды в одном матче. Это будет встреча против Лидса.

Заметим, что Тоттенхэм и Челси синхронно начали новый сезон. После побед в стартовом туре лондонские команды поделили очки в очном матче. Пока без потерь в АПЛ идут только Арсенал и Манчестер Сити.

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