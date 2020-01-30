Тоттенхэм отпустил Роуза в Ньюкасл

Ньюкасл договорился об аренде левого защитника Тоттенхэма Дэнни Роуза.

Игрок сборной Англии будет выступать на Сент-Джеймс Парк до конца сезона 2019/20, сообщает официальный сайт "сорок".

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В начале текущей кампании Роуз был основным защитником Тоттенхэма, однако травмы и смена тренера негативно повлияли на его игровую практику. Жозе Моуринью доверял латералю место в старте лишь раз за последние десять матчей – 22 тур АПЛ против Ливерпуля. 29-летний защитник не захотел мириться с таким статусом, поэтому решился сменить команду зимой ради шанса поехать на Евро-2020 в составе сборной Англии.

Роуз будет выступать за Ньюкасл под номером 28. Он стал третьим новичком "сорок" в январе после Набиля Бенталеба и Валентино Лазаро.

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