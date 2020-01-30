Тоттенхем відпустив Роуза в Ньюкасл

Ньюкасл домовився про оренду лівого захисника Тоттенхема Денні Роуза.

Гравець збірної Англії виступатиме на Сент-Джеймс Парк до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт "сорок".

Тоттенхем офіційно оголосив про трансфер Бергвейна – його збірна зустрінеться з Україною на Євро-2020

На початку поточної кампанії Роуз був основним захисником Тоттенхема, однак травми та зміна тренера негативно вплинули на його ігрову практику. Жозе Моурінью довіряв латералю місце у старті лише раз за останні десять матчів – 22 тур АПЛ проти Ліверпуля. 29-річний оборонець не захотів миритися з таким статусом, тому наважився змінити команду взимку заради шансу поїхати на Євро-2020 у складі збірної Англії.

Роуз виступатиме за Ньюкасл під номером 28. Він став третім новачком "сорок" у січні після Набіля Бенталеба та Валентіно Лазаро.

Зінченко проти "сов", Руні може зустрітися з МЮ, а Челсі чекає на Ліверпуль: пари 1/8 фіналу Кубка Англії