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Тоттенхем відпустив Роуза в Ньюкасл

30 січня 23:52 55 Читать на русском
Тоттенхем відпустив Роуза в Ньюкасл
Денні Роуз / Твіттер Ньюкасла

Ньюкасл домовився про оренду лівого захисника Тоттенхема Денні Роуза.

Гравець збірної Англії виступатиме на Сент-Джеймс Парк до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт "сорок".

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На початку поточної кампанії Роуз був основним захисником Тоттенхема, однак травми та зміна тренера негативно вплинули на його ігрову практику. Жозе Моурінью довіряв латералю місце у старті лише раз за останні десять матчів – 22 тур АПЛ проти Ліверпуля. 29-річний оборонець не захотів миритися з таким статусом, тому наважився змінити команду взимку заради шансу поїхати на Євро-2020 у складі збірної Англії.

Роуз виступатиме за Ньюкасл під номером 28. Він став третім новачком "сорок" у січні після Набіля Бенталеба та Валентіно Лазаро.

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Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Тоттенхем Тоттенхем Англія Денні Роуз Денні Роуз Ньюкасл Ньюкасл
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