Полузащитник Аталанты и сборной Украины не будет играть за "шпор". Тоттенхэм передумал подписывать Руслана Малиновского.

Долгое время именно лондонский клуб считали фаворитом в борьбе за 29-летнего украинца. Однако за 2 дня до закрытия трансферного окна Тоттенхэм фактически вышел из борьбы за Руслана Малиновского – Антонио Конте сосредоточился на других трансферах, которые считает приоритетными. Соответственно, шансы увидеть еще одного украинца в АПЛ приблизились к нулю.

Малиновский еще может оказаться в Марселе – французы устраивают чистку ради украинца

Таким образом, единственным реальным претендентом на хавбека Аталанты остался Марсель. Именно французский клуб стал лидером в борьбе за Руслана после отказа других клубов. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

Малиновский, контракт которого с бергамасками действует еще год, может стать 12-м новичком Марселя в летнее окно – при условии, что французы успеют договориться с Аталантой. Ранее итальянский клуб хотел получить за игрока 18-22 миллиона евро, а позже повысил цену до 40 миллионов.

Сам украинец еще раньше якобы согласился перейти в Марсель, который после 4-х туров Лиги 1 занимает второе место, уступая ПСЖ только по разнице голов.