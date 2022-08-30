Тривалий час саме лондонський клуб вважали фаворитом у боротьбі за 29-річного українця. Однак за 2 дні до закриття трансферного вікна Тоттенхем фактично вийшов із боротьби за Руслана Маліновського – Антоніо Конте зосередився на інших трансферах, які вважає пріоритетнішими. Відповідно, шанси побачити ще одного українця в АПЛ наблизилися до нуля.

Маліновський ще може опинитися в Марселі – французи влаштовують чистку заради українця

Таким чином, єдиним реальним претендентом на хавбека Аталанти залишився Марсель. Саме французький клуб став лідером у боротьбі за Руслана після відмови інших клубів. Про це повідомляє GFFN з посиланням на L'Equipe.

Маліновський, контракт якого з бергамасками чинний ще рік, може стати 12-м новачком Марселя у літнє вікно – за умови, що французи встигнуть домовитися з Аталантою. Раніше італійський клуб хотів отримати за гравця 18-22 мільйони євро, а пізніше підвищив ціну до 40 млн.

Сам українець ще раніше начебто погодився перейти в Марсель, який після 4-х турів Ліги 1 посідає друге місце, поступаючись ПСЖ лише за різницею голів.