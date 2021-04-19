Руководство лондонского Тоттенхэма решило не торопиться с поисками нового тренера команды. До завершения нынешней кампании с командой будет работать Райан Мейсон.

29-летний тренер молодежки "шпор" будет работать с первой командой до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

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В понедельник утром Мейсон провел дебютную тренировку с новыми подопечными. Ему будет помогать Крис Пауэлл. В свою очередь боссы лондонцев начали работу над поиском нового постоянного наставника команды. Новый тренер, скорее всего, будет назначен уже летом.

К слову, Райан Мейсон является воспитанником Тоттенхэма и оказался в клубной структуре еще в 8-летнем возрасте. В сезоне 2008/09 он дебютировал за "шпор" на профессиональном уровне, а в 2016 году перебрался в Халл. В феврале 2018-го Мейсон объявил о завершении карьеры из-за последствий травмы головы, полученной в столкновении с защитником Челси Гари Кэхиллом.

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