"Жозе со своим штабом были с нами в один из самых сложных периодов для клуба. Он настоящий профессионал, продемонстрировавший потрясающую устойчивость во времена пандемии.

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Я наслаждался сотрудничеством с Жозе и жалею, что все сложилось не так, как мы с ним планировали. Здесь ему всегда будут рады. Мы благодарны Жозе и его штабу за их работу", – приводит слова функционера официальный сайт клуба.

Напомним, что Жозе Моуринью работал со "шпорами" с ноября 2019 года. Под его руководством Тоттенхэм финишировал 6-м в предыдущей кампании АПЛ, а в этом году вылетел в 1/8 финала Лиги Европы и дошел до финала Кубка лиги. В чемпионате лондонцы ныне занимают 8-е место, отставая от топ-4 на пять пунктов.

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