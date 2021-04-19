Керівництво лондонського Тоттенхема вирішило не поспішати з пошуками нового керманича до команди. До завершення нинішньої кампанії з командою працюватиме Раян Мейсон.

29-річний тренер молодіжки "шпор" працюватиме з першою командою до кінця сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У понеділок вранці Мейсон провів дебютне тренування з новими підопічними. Йому допомагатиме Кріс Пауелл. Натомість боси лондонців розпочали роботу над пошуком нового постійного керманича команди. Новий тренер, найімовірніше, буде призначений вже влітку.

До слова, Раян Мейсон є вихованцем Тоттенхема та опинився у клубній структурі ще у 8-річному віці. У сезоні 2008/09 він дебютував за "шпор" на професіональному рівні, а в 2016 році перебрався до Халла. У лютому 2018-му Мейсон оголосив про завершення кар'єри через наслідки травми голови, отриманої у зіткненні з оборонцем Челсі Гарі Кехіллом.

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