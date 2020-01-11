Тоттенхэм определил трех кандидатов на замену Кейну – один из лучших бомбардиров АПЛ пополнил список

Тоттенхэм продолжает поиски центрфорварда на замену Харри Кейну, который вылетел на несколько месяцев из-за травмы.

Лондонский клуб определил трех кандидатов для усиления проблемной позиции, информирует Daily Star.

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Ранее пресса писала об интересе "шпор" к Кшиштофу Пйонтеку из Милана и Муссе Дембеле из Лиона. Теперь на радары Тоттенхэма попал и форвард Саутгемптона Дэнни Ингз, который показывает замечательную результативность в этом сезоне. В активе лидера "святых" 13 голов и один ассист в 21 матче АПЛ.

Напомним, летом 2019 года Саутгемптон выкупил Ингза в Ливерпуля за 20 млн фунтов.

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